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«Вдвое подорожали огурцы и виноград, подешевела капуста»

  • 15.09.2022, 14:46
«Вдвое подорожали огурцы и виноград, подешевела капуста»
Фото: Татьяна МАЛЕЖ

Как изменились цены на фрукты и овощи на рынке в Барановичах.

Intex-press побывал 15 сентября на рынке «Универсальный» и посмотрел, как изменились цены на фрукты и овощи.

Мониторинг цен журналисты проводили неделю назад – 8 сентября. За это время стоимость некоторых товаров снизилась, на что-то цена существенно подросла, а на некоторые товары осталась прежней.

Что подешевело

За неделю снизилась цена только на капусту – минус 20 копеек. Если 8 сентября килограмм стоил 1 рубль, то 15 сентября – 0,8 рубля.

Что подорожало

В два раза выросла цена на огурцы: если 8 сентября за килограмм просили 1,3 рубля, то 15 сентября – 3 рубля.

Также почти вдвое «потяжелел» виноград. Неделю назад цена на него стартовала от 3 рублей, 15 сентября на ценниках значились 7,5 рубля.

Подорожали персики – плюс 2 рубля. На 1 рубль за неделю выросла цена на дыни и баклажаны.

По 50 копеек прибавили перец, кабачки и сливы. На 40 копеек стали дороже помидоры.

Что нового

Есть цитрусовые урожая 2022 года: за килограмм апельсинов просят 6,5 рубля, а за кило мандаринов – 8 рублей.

Появились гранаты по 9,5 рубля за кило и хурма по 8,5 рубля. По словам продавцов, привезли эти фрукты из Узбекистана.

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