Убегая из Изюма, оккупанты потеряли важные документы о преступлениях военных РФ 15.09.2022, 14:51

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В них указаны конкретные фамилии и номера телефонов.

В деоккупированном Изюме Харьковской области нашли документацию с конкретными фамилиями российских военных, которые были в городе и совершали военные преступления. Об этом рассказал руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов 15 сентября, сообщается на YouTube-канале Офиса генпрокурора.

По его словам, сегодня проходил сбор доказательств военных преступлений в освобожденном Изюме. Правоохранители осмотрели помещения, в которых располагались оккупанты – райадминистрацию, отделение полиции, помещение Службы безопасности и другие административные здания.

«Нашли определенную документацию конкретных российских воинских частей. Нашли данные по личному составу, конкретные фамилии, позывные, мобильные телефоны, которые позволят нам стопроцентно идентифицировать россиян-военнослужащих, которые здесь были», – сказал Белоусов.

Также было изъято много компьютерной техники, которая требует дальнейшего анализа.

Белоусов сообщил, что дополнительные осмотры на местности продолжатся с целью изъятия доказательной информации из тех мест, где российские оккупанты могли пытать украинских граждан.

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