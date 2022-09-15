Ученые сравнили эффективность маскировки у разных видов животных 15.09.2022, 15:17

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Надежнее всего маскироваться под несъедобные объекты.

Огромное количество научных работ посвящено исследованию способностей к камуфляжу у разных видов животных, от хамелеонов до гусениц. Однако до сих пор мало кто пытался сравнивать эффективность маскировки животных, поэтому четверо бразильских ученых решили провести собственное исследование, пишет Naked science.

Отобрав все научные статьи с 1900-го по 2022-ой годы, посвященные камуфляжу животных, они начали изучать материалы работ, пока не сузили выборку до 84 статей. Каждая из них включала описание экспериментов, проведенных для оценки эффективности маскировки: например, ученые измеряли время, которое тратил хищник на поиск замаскированной добычи.

Затем исследователи разделили все данные на две категории: виды, которые маскируются под местность, «сливаются с фоном», и виды, которые маскируются под несъедобные объекты окружающего мира, например, листья или палочки. В первую категорию вошли, к примеру, ночные бабочки-древоточцы, чья окраска крыльев имитирует древесную кору, во вторую – дневные бабочки-листовидки, чьи сложенные крылья в точности напоминают сухой древесный лист.

Сравнив две стратегии маскировки, ученые обнаружили, что надежнее всего маскироваться под несъедобные объекты: таких животных хищники искали втрое дольше, чем незамаскированную добычу того же размера. Маскирующимся же под фон окраска давала лишь в полтора раза больше времени. В среднем хищники искали замаскированную гусеницу или жука на 62 процента дольше по сравнению с поиском незамаскированных животных того же размера, и атаковали их на 27 процентов медленнее.

Исследователи полагают, что сравнительная редкость такого типа маскировки в мире животных в основном связана с размерами. Маскирующийся вид должен быть примерно того же размера, что и объект маскировки, в противном случае камуфляж теряет свою эффективность.

Также они отметили что основная часть работ была посвящена маскировке животных из Северного полушария и животных-жертв, тогда как хищникам и обитателям Южного полушария было уделено гораздо меньше внимания. В дальнейшем необходимо будет провести дополнительные исследования, чтобы узнать об истинной эффективности различных типов маскировки, используемых животными по всему миру.

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