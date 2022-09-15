У верховного главнокомандующего Путина проблемы Леонид Невзлин

15.09.2022, 14:59

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Леонид Невзлин

Одно за другим происходят события, которые означают потерю влияния России.

У верховного главнокомандующего Путина проблемы. Как говорится, не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати. С последним у него как раз промашка и вышла. Побежала его армия с рати так, что и не догнать. И одна за другой прямо на глазах рассыпаются те зоны влияния, которые Россия привыкла держать за собой.

Россия не смогла стать центром притяжения для республик бывшего СССР, не смогла предложить ничего привлекательного, кроме коррумпирования элит, дешевого газа и силовой поддержки дружественным режимам. И вот элиты сменились, а у новых - другие приоритеты. А потенциал российской армии оказался совсем не таким, как в мультиках и рапортах Минобороны. Еще в январе Россия могла отправить силовиков на помощь в подавлении беспорядков в Казахстане, а в сентябре не может наскрести наемников для продолжения начатой ею же войны в Украине.

После поражения и бегства российской армии в Харьковской области прошло всего несколько дней, но одно за другим происходят события, которые означают потерю влияния России в других соседних регионах. Между Арменией и Азербайджаном (за которым стоит Турция) возобновились боевые столкновения. Армения запросила военной помощи у ОДКБ. Так некстати для Путина. Отказ помочь приведет к выходу Армении из ОДКБ и развалу организации. Если отправят помощь другие страны, это опять же - потеря влияния России внутри ОДКБ. Одновременно на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между пограничниками. Очевидно, что Россия не может уже справиться с ролью регионального арбитра. И в выигрыше будут те страны, кто имеет сильных партнеров – в первую очередь Китай и Турцию.

Си Цзиньпин как раз прибыл в Казахстан. Это знаковый визит - первый зарубежный после пандемии. И на встрече с президентом Казахстана Токаевым товарищ Си заявил достаточно однозначно, чтобы его услышали и в Кремле: «Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности». В отношениях с Россией Казахстан находится примерно в той же группе риска, что и Украина. В стране живет много русских граждан, а радикальные патриоты в России не раз высказывали претензии на территории Северного Казахстана. «Без Беларуси, Восточной Украины и Новороссии, без Крыма и русской части Казахстана России не жить», - сформулировал еще в 1994 году «философ» Юрий Бородай свой известный тезис.

И если раньше националисты в России были скорей маргиналами, то сейчас эта идеология востребована на государственном уровне. Поэтому при наличии буйного соседа у Казахстана есть только один путь – сближение с Китаем ради безопасности. 2022 год навсегда войдет в историю России. Ведь всего за несколько месяцев Путин сумел потерять все, что выстраивалось десятилетиями.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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