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Литва продлила режим ЧП на границе и приостановку выдачи виз белорусам

  • 15.09.2022, 14:58
Литва продлила режим ЧП на границе и приостановку выдачи виз белорусам
Фото: Charter97.org

Это уже третье продление с 24 февраля.

Сейм Литвы в очередной раз продлил чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщается на  сайте литовского парламента.

Чрезвычайное положение действует:

на протяжении всей литовско-белорусской границы;

на всем участке границы Литвы с Калининградской областью России; 

в пунктах пропуска за пределами территории пограничного участка (с 19 сентября).

Чрезвычайное положение будет действовать с 00:00 16 сентября до 24:00 16 декабря.

Во время режима ЧП Литва:

усиливает охрану госграницы на территориях, где объявлено чрезвычайное положение, проверяет транспортные средства, людей и их багаж;

обеспечивает условия для приема иностранцев, спасающихся от военной агрессии и (или) преследования;

обеспечивает специальный транзит иностранцев через территорию Литвы в соответствии с условиями, установленными Министерством иностранных дел и согласованными с Государственной пограничной службой;

не принимает заявления на визы от граждан России и Беларуси (за редким исключением).

Это уже третье продление ЧП в Литве с 24 февраля.

Также литовские депутаты продлили запрет на вещание и ретрансляцию российских и белорусских государственных телеканалов на территории страны и утвердили запрет на въезд на свою территорию граждан России с шенгенскими визами с 19 сентября. 

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