Литва продлила режим ЧП на границе и приостановку выдачи виз белорусам
- 15.09.2022, 14:58
Это уже третье продление с 24 февраля.
Сейм Литвы в очередной раз продлил чрезвычайное положение в стране. Об этом сообщается на сайте литовского парламента.
Чрезвычайное положение действует:
на протяжении всей литовско-белорусской границы;
на всем участке границы Литвы с Калининградской областью России;
в пунктах пропуска за пределами территории пограничного участка (с 19 сентября).
Чрезвычайное положение будет действовать с 00:00 16 сентября до 24:00 16 декабря.
Во время режима ЧП Литва:
усиливает охрану госграницы на территориях, где объявлено чрезвычайное положение, проверяет транспортные средства, людей и их багаж;
обеспечивает условия для приема иностранцев, спасающихся от военной агрессии и (или) преследования;
обеспечивает специальный транзит иностранцев через территорию Литвы в соответствии с условиями, установленными Министерством иностранных дел и согласованными с Государственной пограничной службой;
не принимает заявления на визы от граждан России и Беларуси (за редким исключением).
Это уже третье продление ЧП в Литве с 24 февраля.
Также литовские депутаты продлили запрет на вещание и ретрансляцию российских и белорусских государственных телеканалов на территории страны и утвердили запрет на въезд на свою территорию граждан России с шенгенскими визами с 19 сентября.