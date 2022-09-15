Странные цены в белорусском магазине: по «акции» получается дороже, чем без нее 15.09.2022, 15:04

Уловка рассчитана на невнимательных покупателей?

Читатель Onliner заметил нелогичную акцию 1+1 в магазине «Остров чистоты и вкуса» на кондиционер для белья.

Если покупать одну упаковку кондиционера, то она обойдется в 18 рублей 89 копеек. Если по акции 1+1 (две бутылки такого же объема), то одна штука будет стоить уже 26,27 рубля.

Издание подчеркивает, что сегодня сложилась такая ситуация с импортом, поставщики так быстро меняют логистику, производственные цепочки и цены, что на полках происходят такие вещи, которых быть не должно.

Onliner обратился в магазин за комментарием, но пока его не получил.

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