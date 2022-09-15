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Украинские морпехи подбили российский танк, две гаубицы и целый парк техники врага

  • 15.09.2022, 15:11
  • 3,208
Украинские морпехи подбили российский танк, две гаубицы и целый парк техники врага

Показано видео мощного удара.

Воины ВМС ВС Украины продолжают уничтожать технику оккупантов.

Об этом сообщают в Командовании ВМС ВСУ.

14 сентября, военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

«Артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего наши воины уничтожили 1 танк, 1 боевую бронированную машину, 2 боевые машины пехоты, 2 гаубицы «Мста-Б», 2 самохода «Гвоздика» и «КАМАЗ» с боеприпасами. Окончательные потери врага уточняются», - говорится в сообщении.

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