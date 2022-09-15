закрыть
15 сентября 2022, четверг, 16:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Журналисты показали десять самых интересных башен Беларуси

  • 15.09.2022, 15:16
  • 2,086
Журналисты показали десять самых интересных башен Беларуси

Они имеют впечатляющую историю.

На протяжении всей своей истории люди стремились строить башни – от упомянутой еще в Библии Вавилонской до современных небоскребов. Но так как последних (в классическом понимании) у нас пока нет, давайте проведем инвентаризацию имеющегося хозяйства. Оборонные, водонапорные, телевизионные, колокольни и каланчи – рассмотрим самые интересные из сохранившихся в Беларуси башен, пишет сайт planetabelarus.by.

Самая старая в нашем рейтинге – сторожевая башня, построенная в городе Каменце (а посему известная как Каменецкая вежа) между 1276 и 1288 годами. 31-метровый донжон – а это примерно высота современного 10-этажного дома, – многократно выдерживавший осады еще крестоносцев, сохранился практически в первоначальном виде. Некогда такие же оборонные башни возвышались в Бресте, Гродно, Полоцке, Турове, но уцелела лишь Каменецкая. Сейчас в ней находится краеведческий музей.

Ныне разрушенная почти до основания Княжеская башня (ее еще называют «Башней Кейстута») в Крево, как и весь замок, построена в конце ХІІІ – начале ХІV вв. К слову, это был первый в ВКЛ полностью каменный замок, и некоторые историки полагают, что великий князь Ольгерд даже подумывал перенести сюда свою резиденцию. Здесь же, в подвале башни, в 1382 году был задушен великий князь Кейстут, а его сын Витовт бежал из заточения в этой башне, переодевшись в платье служанки…

Бывал Витовт – уже в ранге великого князя ВКЛ – и в самой сохранившейся башне Новогрудского замка, Щитовке. Каменно-кирпичная постройка выросла в конце XIV века, а в качестве фундамента ей послужили нижние ярусы башни-донжона XII столетия, которая походила на Каменецкую, только была квадратной. Высота Щитовки достигала 25 метров, а толщина ее стен – около трех метров. В одной из них была встроена каменная лестница, а также данцкер – пожалуй, самый старый из сохранившихся в Беларуси туалетов, о котором мы уже писали.

А вот колокольня несвижского костела Божьего Тела считается чуть ли не древнейшим каменным сооружением в городе, некогда принадлежавшем Радзивиллам. Дело в том, что эта постройка XVI века, до настоящего времени сохранившая свою первозданную архитектуру с элементами готики и ренессанса, появилась еще до возведения здесь иезуитского монастыря. Она вплотную примыкала к позже исчезнувшей Замковой браме – одним из пяти укрепленных городских ворот.

У минских иезуитов также была своя башня – только строилась она изначально как звонница при коллегиуме, открытом в 1713 году. Первое упоминание о колокольне относится к 1738 году, в 1750-м она была увенчана остроконечным куполом – наподобие тех, что завершали башни расположенного рядом барочного Мариинского костела. Ровно через сто лет российские власти переделали звонницу под пожарную каланчу, а еще век спустя, при Советах, ее и вовсе разобрали.

Эта башня – единственная в сегодняшнем топе, не сохранившаяся даже в виде руин. Однако уже несколько десятков лет существует проект ее восстановления на прежних фундаментах. Так что, возможно, в будущем возрожденная четырехэтажная башня с часами (а может, и весь коллегиум) вновь украсит силуэт минского Верхнего города.

К счастью, уцелела и полностью отреставрирована пятиярусная башня-звонница Свято-Успенского мужского монастыря в Пустынках, что в десятке километров к северу от Мстиславля и всего в 500 метрах от границы с Россией. Считается, что эта 60-метровая башня – самая высокая из числа отдельно стоящих колоколен на территории Беларуси. В советские годы ее, как и минскую, хотели взорвать, но поскольку остальные постройки монастыря тогда занимал детский дом, спокойствием детей решили не рисковать.

Сохранилась до наших дней, правда, в совсем ином качестве, и башня Оппермана – осколок Бобруйской крепости ХІХ века. Сейчас тут расположена городская тюрьма, отчего о заключенных в городе обычно говорят: «сидит на башне». Изогнутое в форме подковы мощное сооружение стоит в ложбине реки Бобруйки, воды которой при помощи шлюзов, по замыслу генерал-инженера Карла Оппермана, могли затопить окружающую местность, превратив башню в непреступный остров-форт. Таким он, по сути, и остался.

Если на бобруйской башне, как вы поняли, «сидят», то на гродненской в основном стоят и наблюдают. Речь о пожарной каланче, построенной в самом начале ХХ века на пожертвования жителей города. Кстати, еще в ХVIII столетии на месте пожарного депо находились королевские конюшни. Ныне на фасаде флигеля, к которому примыкает шестиярусная башня, изображены доблестные сотрудники белорусского МЧС, среди которых – девушка с лицом Джоконды. Гродненцы знают, что это жена художника, делавшего роспись, и (по совместительству) директор Музея пожарной и аварийно-спасательной службы, расположенного в старинной башне.

Еще одна любопытная деталь: ежедневно в полдень с каланчи раздается звук трубы, оповещающей жителей Гродно, что в городе все спокойно.

В отличие от гродненской башни, борисовская уже не служит людям – она заброшена и имеет печальный вид. Возвели ее 90 лет назад как водонапорную, по проекту известного инженера Владимира Шухова, который первым в мире применил для строительства башен стальную сетчатую оболочку. Самое знаменитое сооружение архитектора – радио-телебашня на Шаболовке в Москве (между прочим, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО). Борисовская водонапорка – одна из двух сохранившихся в Беларуси Шуховских башен; вторая находится у железнодорожной станции Коханово в Толочинском районе.

Самая высокая телевизионная башня Беларуси была построена в Минске к январю 1956 года, когда с нее началась трансляция Республиканской телестудии. Изначально высота башни, которую монтировали из восьмиметровых труб, равнялась 200 метрам (это без малого 70-этажный жилой дом), но в 1976-м ее немного укоротили. Нынешний «рост» минской телебашни – около 175 метров. ТВ-трансляция с нее уже давно не ведется, конструкция используется для вспомогательных служб, а еще служит одним из символов столицы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китай
Новый вассал Китай Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко