Под Минском нашли необычную усадьбу с крышами из камыша 1 15.09.2022, 15:37

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Уникальный дом находится совсем рядом со МКАД.

Удивительные дома часто можно встретить не только в затерянных уголках Беларуси, но и совсем недалеко от Минска. Недавно мы рассказывали про коттедж с тростниковой крышей в деревне Слобода, до которого не больше десяти километров. Теперь похожая усадьба нашлась примерно на том же удалении, но в Семково. Необычный объект можно найти в базе «Дома и квартиры» на сайте Onlíner, он продается.

Фактически это целая усадьба у леса: двухэтажный коттедж и гостевой дом с баней. На обеих постройках — оригинальная камышовая крыша. Все это вместе с участком почти на 20 соток и прудом выставили на продажу за 342,6 тысячи рублей, это $135 тысяч по курсу.

Объект находится в собственности юрлица — это лизинговая компания.

— Оба дома введены в эксплуатацию. В большом коттедже требуется внутренняя отделка, а вот в гостевом доме уже можно жить, — рассказали Onlíner в компании «Авангард Недвижимость».

Общая площадь двухэтажного дома — 182 «квадрата», он был построен в 2018 году. Там пять комнат, есть просторная кухня. Водоснабжение — центральное, есть скважина, местная канализация, отопление газовое.

В объявлении перечисляют достоинства камышовой крыши: изоляционная и шумоизоляционная способность, вентилирование, экологическая безопасность.

Гостевой дом действительно выглядит более жилым, его площадь — 112 метров. Там есть баня, кухня, санузел и место отдыха.

На 20 сотках при усадьбе есть пруд.

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