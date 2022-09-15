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Стало известно, когда в Минске включат отопление

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  • 15.09.2022, 15:42
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Стало известно, когда в Минске включат отопление

В ЖКХ столицы назвали сроки.

В ЖКХ Минска прокомментировали сроки включения отопления. И также подчеркнули, что жилфонд Минска на 100% готов к осенне-зимнему отопительному сезону, пишет «Комсомолка».

Всего в сезоне 2022-2023 в Минске к отоплению подключат более 6 тысяч многоквартирных домов. Как всегда, в первую очередь отопление включат в детсадах и школах, а также больницах, поликлиниках и других медучреждениях Минска. На втором этапе тепло появится в административных зданиях и жилом фонде.

Когда в Минске включат отопление по графику

Для включения отопления в Минске в жилом фонде температура воздуха на улице должна не превышать +8 градусов в течение пяти суток. По словам зама гендиректора Минского городского ЖКХ, отопление на всех объектах столицы подключат в соответствии с установленным уполномоченными организациями графиком.

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