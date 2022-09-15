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«Государство почему-то считает, что выдавать таблетки из ЕС бесплатно нам по рангу не положено»

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  • 15.09.2022, 15:49
  • 4,146
«Государство почему-то считает, что выдавать таблетки из ЕС бесплатно нам по рангу не положено»

В Беларуси пропал важный бесплатный препарат.

Об этом в редакцию сайта Charter97.org сообщила читательница:

— У меня онкология, я должна принимать «Тамоксифен», который выписывается бесплатно. Но тот препарат, который я получала бесплатно, выпускала Украина, в городе Харьков. Естественно, он в Беларуси пропал.

И вот ситуация, мне положен бесплатный «Тамоксифен», выписывают на спецбланке, но получить его я не могу. Но могу по этому рецепту купить за деньги в любой аптеке «Тамоксифен» из ЕС — немецкий или австрийский.

Государство почему-то считает, что выдавать таблетки из ЕС бесплатно нам, видимо, по рангу не положено. Вот такая ситуация.

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