«Государство почему-то считает, что выдавать таблетки из ЕС бесплатно нам по рангу не положено» 5 15.09.2022, 15:49

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В Беларуси пропал важный бесплатный препарат.

Об этом в редакцию сайта Charter97.org сообщила читательница:

— У меня онкология, я должна принимать «Тамоксифен», который выписывается бесплатно. Но тот препарат, который я получала бесплатно, выпускала Украина, в городе Харьков. Естественно, он в Беларуси пропал.

И вот ситуация, мне положен бесплатный «Тамоксифен», выписывают на спецбланке, но получить его я не могу. Но могу по этому рецепту купить за деньги в любой аптеке «Тамоксифен» из ЕС — немецкий или австрийский.

Государство почему-то считает, что выдавать таблетки из ЕС бесплатно нам, видимо, по рангу не положено. Вот такая ситуация.

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