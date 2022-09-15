ВСУ захватили редкую командно-штабную машину РФ 1 15.09.2022, 15:58

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Она пополнила автопарк украинской армии.

Украинские военные продолжают собирать трофейную русскую технику, на этот раз автопарк ВСУ пополнила редкая командно-штабная машина Р-149МА1 на базе БТР-80.

Об этом сообщили в телеграм-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

«Украинские военные захватили российскую командно-штабную машину Р-149МА1. Машина на базе БТР-80 является элементом автоматизированной системы управления войсками России тактического звена», – отметили в СтратКоме.

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