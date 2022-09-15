В Украине разгорается скандал из-за белорусских сигарет

В Украине разгорается скандал из-за белорусских сигарет2
- 15.09.2022, 16:11
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Украинский депутат обвиняет совладелеца крупнейшей белорусской сети магазинов duty-free.
В Одесской области Украины правоохранители обнаружили партию контрабанды сигарет – 24 ящика с акцизами Республики Беларусь, пишет «Обозреватель».
Об этом сообщил народный депутат от «Слуги народа» Георгий Мазурашу. Он обратился к председателю СНБО Алексею Данилову с просьбой внимательно изучить деятельность бизнесмена, совладельца крупнейшей белорусской сети магазинов duty-free Артура Гранца в Украине.
Нардеп уточнил, что речь идет о сигаретах марки CREDO. Их производит Гродненская табачная фабрика в Беларуси, которая летом попала по санкции ЕС из-за поддержки режима Лукашенко. Сигареты в Украине ввезли через границу в Ровненской области, а в дальнейшем распространялись через почту.