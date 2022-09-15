Путина заставили ждать на саммите ШОС 4 15.09.2022, 16:18

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Недавно он так же ждал Эрдогана.

В четверг, 15 сентября, президент РФ Владимир Путин, которого начали критиковать открыто в России, провел несколько встреч в Самарканде (Узбекистан), пишет Telegraf.

Об этом сообщает официальный сайт президента РФ. Во время одной из встреч главу Кремля публично унизили. Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров заставил российского диктатора ждать.

В Узбекистане на полях саммита ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), заседания которого запланированы на 16 сентября, Путин в одиночестве ждал президента Киргизии. В сети посчитали это публичным унижением.

«Приехал путин в Самарканд, и никому там он не нужен. Это заметно. Недавно он так же ждал Эрдогана, а тот не торопился на встречу. Тогда все списали на случайность. Хорошо, а с киргизским коллегой что – тоже нечаянно получилось?» — высмеял ситуацию в telegram нардеп Украины Алексей Гончаренко.

Напомним, подобное унижение президента РФ произошло летом в Иране, где президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды «поставил Путина на место».

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