В украинской разведке рассказали об организации контрнаступления ВСУ 15.09.2022, 16:23

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Они заранее знали о слабом месте врага.

Украина заранее знала о слабом месте у российских оккупантов. Уже в июне было очевидным, что наступление на Балаклейском направлении возможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР Мо Украины Вадима Скибицкого в интервью для «Kyiv Post».

Разведка осуществила все необходимое для разоблачения планов, а также намерений России для дальнейшего продвижения оккупантов по линии фронта.

«Мы понимали, что рано или поздно нужно будет проводить контрнаступательные действия и на Харьковском направлении. Прежде всего из-за угрозы Харькову, которая, кстати, до сих пор сохраняется», - заявил Вадим Скибицкий.

Как отметил представитель разведки, Украине было важно остановить темпы наступления оккупантов на Донецком направлении. Для этого были приняты все необходимые меры, после чего командование России перебросило войска на юг, что создало условия для наступления наших воинов на Херсонском и Харьковском направлениях и позволило развить этот успех.

«Еще весной было понятно, что слабое место России - это Балаклея. В июне стало очевидным, что наступление на балаклейском направлении возможно. Действия, которые мы планировали в Херсонской и Запорожской областях, помогли развить общие успехи вооруженных сил Украины. Нашей главной целью является деоккупация всех захваченных территорий», - отметил Скибицкий.

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