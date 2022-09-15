Невероятно, но это не кино 1 Юрий Бутусов

15.09.2022, 16:27

5,198

Юрий Бутусов

У Путина осталась надежда только на зэков.

Путин восстановил сталинские штрафбаты. Каждый украинец, каждый воин, каждый в мире должен увидеть это видео. Здесь друг Путина, всемогущий и ранее судимый Евгений Пригожин вербует заключенных за тяжкие преступления на войну в Украине. Убийцам и насильникам россиян Пригожин обещает амнистию, если они заключат шестимесячный контракт и поедут убивать украинцев. Сравните это с видео, где украинские солдаты поют гимн Украины хором и добровольно идут на фронт воевать с этими наемниками.

Путин бессилен найти солдат для захвата Украины и идет по пути Сталина, вербуя зэков в штрафбаты, где бежать нельзя. Где если не убьют украинцы, то убьют свои, то есть Пригожин признает, что там заградотряды расстреляют на месте. Это видео надо смотреть, чтобы увидеть истинное лицо России, истинные цели русского мира — это преступления и беззакония любой ценой. Вот кому они стремятся отдать Украину. Это видео должно обойти весь мир, чтобы увидеть настоящую Россию, чтобы увидеть против какого врага украинцы защищают свою землю. Россией правит банда преступников, русская армия стала армией преступников, которым прощают любые грехи. Невероятно это видеть, но это не кино.

Солдат в России остро не хватает — поток трупов и разгром российских войск в Украине агитируют против войны очень эффективно, поэтому только на зэков у Путина и остается надежда.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».