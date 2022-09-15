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Ученые сделали захватывающее открытие в столице хеттов

  • 15.09.2022, 16:39
Ученые сделали захватывающее открытие в столице хеттов

Во время раскопок обнаружены новые символы.

Археологические раскопки, начатые в 1907 году на месте археологических раскопок Хаттуса в районе Богазкале города Чорум, столицы хеттов, одной из первых цивилизаций Анатолии, продолжаются под руководством профессора Андреаса Шахнера из Немецкого археологического института.

Во время раскопок, проведенных археологами, хеттологами и учеными из разных областей знаний из разных стран и университетов, в тоннеле Еркапы, который был построен с использованием тысяч камней, были обнаружены новые символы, которые, по оценкам, были нарисованы около 3500 лет назад. Об этом пишет Аrkeonews.

Турецкое слово Еркапы, что означает «ворота в земле», прекрасно описывает этот участок укреплений Хаттуша. Он расположен внутри искусственной насыпи, которая служит самой южной точкой городских стен. В основании набережная имеет высоту 15 м, длину 250 м и ширину 80 м.

Доцент Бюлент Генч, член археологического факультета Университета Мардин Артуклу, который является одним из участников раскопок, заметил символы, которые, как считается, были нарисованы мареной на камнях в середине тоннеля Еркапы, когда он посещал это место, чтобы сфотографироваться со студентами 13 августа.

Определив 249 символов в туннеле, Генч поделился своим открытием с руководителем раскопок Шахнером. Шахнер также принес иероглифы в научный мир, отсканировав еркапы и символы в 3D.

Подсчитано, что из-за почти постоянной температуры в туннеле Еркапы в течение всего года и того, что он находится в темной среде без солнечного света и дождя, знаки сохранились до наших дней без ухудшения качества в течение тысяч лет.

Шахнер сообщил, что ученые разных специальностей продолжают изучать 249 иероглифов, которые считаются изображениями богов.

Хаттуса, расположенная в центральной турецкой провинции Чорум в Анатолии, была внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году. Остатки хеттской столицы относятся к бронзовому веку, около 2000 г. до н.э. Хетты были замечательной цивилизацией. Царство простиралось от Эгейского моря через Анатолию, северную Сирию и до реки Евфрат.

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