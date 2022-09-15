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«Не понимал, что это за сумма»

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  • 15.09.2022, 16:57
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«Не понимал, что это за сумма»

Белорусы поделились историями, как они неожиданно получали деньги

Деньги получать приятно и радостно, но положительных эмоций становится больше, если финансы приходят неожиданно, откуда их не ждешь. Читатели zerkalo.io рассказали свои истории о том, как на них внезапно сваливались средства, с которыми они уже попрощались или даже не представляли, что они им достанутся.

В подарок — кирпич с сюрпризом

Жительница Гродно Ольга вспомнила случай, который произошел с ней еще в студенческие времена. Денег тогда вечно не хватало, стипендии не было — девушка училась на платном отделении, и ей приходилось подрабатывать «то там, то сям», помощь от родителей всегда была очень кстати.

— Отмечали мой День рождения. Собрались друзья, тоже не очень денежные студенты. Со словами, мол, извини, на другой подарок мы не накопили, вручили мне кирпич в подарочной упаковке с бантиком. Рассказали какую-то историю о находке этого кирпича и посоветовали открыть посмотреть, какой он красивый, — вспоминает девушка.

Именинница и гости посмеялись над оригинальностью подарка, после чего Ольга положила его на полку с мыслью «да что там его смотреть — кирпич и кирпич».

Подарок лежал на одном месте около года. Ольга уж решила, что пора бы его выбросить, только место занимает. Но ради интереса она сняла упаковку: хоть посмотреть, какого цвета кирпич.

— И тут меня ждал сюрприз — с одной стороны кирпича скотчем были прикреплены несколько купюр. На тот момент это было что-то около 100 долларов. Оказалось, что парни скинулись и так упаковали деньги, чтобы не дарить скучный конверт. Деньги, кстати, сильно пригодились. Уже не помню, что тогда на них купили, но именно этой суммы и не хватало.

Возвраты за мебель, авто и квартиру, которых не ждали

Алеся (здесь и далее имена героев статьи изменены) в ноябре прошлого года заказала у одной из фабрик диван, за него внесли всю стоимость — 1600 рублей. Мебель должны были изготовить в январе этого года, но производитель все время переносил сроки. В конце февраля заказчикам сообщили, что фабрика банкрот и дивана они не получат.

— Сказали, что деньги вернут, если только они останутся после основных выплат, когда компанию официально ликвидируют. Но их может и не остаться, мол, извините.

Время шло, а денег все не было. Алеся уж и не надеялась на их возврат. Но в конце апреля ей позвонили и предложили приехать за деньгами, что она, конечно, сделала очень быстро.

Пару лет назад Игнат продавал свою старую машину через площадку автодилера. Деньги за проданное авто должны были зачислить на счет в банке.

— Я консультировался со службой поддержки банка, сотрудник заявил мне, что комиссию за перевод денег с меня не снимут. Но когда машина была продана, с меня удержали 150 рублей.

Игнат пожаловался в банк, мол, обещано было совсем другое, там ответили, что проведут проверку и все выяснят.

— Я не надеялся на возврат этих денег. Но через два месяца 150 рублей мне вернули. Оказывается, они действительно проводили проверку и прослушивали мой диалог с сотрудником банка.

Максим решил купить квартиру-новостройку в ЖК «Минск Мир». Он внес первый взнос, потом оплачивал ежемесячные платежи. По договору дом уже должны были сдать, но дату застройщик все время переносил. Мужчина периодически приезжал и смотрел свою квартиру. Он понял, что качество работ его не устраивает, и решил разорвать договор.

— Несколько раз писал заявление, что отказываюсь от квартиры, прошу вернуть деньги. Их то теряли, то еще какие-то проблемы возникали, — рассказал Максим.

Как-то нашему собеседнику надо было что-то оплатить картой, но по его подсчетам денег на ней было мало. Он решил проверить баланс — там оказалось 17 000 рублей.

— Я не понимал, что это за деньги, ведь мне не приходило никаких извещений. На следующий день смог узнать, что это был возврат средств за квартиру.

И даже зарплата, которой не должно быть

В мае прошлого года Алина уволилась с работы — она была сотрудница детского сада в Витебске. В марте этого года она уехала в Грузию. Спустя примерно три недели на ее белорусскую карту пришла детсадовская зарплата — 620 рублей 37 копеек.

— Понятно, что эти деньги мне не предназначались и перечислили их по ошибке. Хотя, конечно, я могла ими воспользоваться, — рассказала белоруска.

Алина писала в техподдержку банка, сообщала, что это не ее деньги. Ее попросили позвонить по номеру телефона, но, находясь в другой стране, девушка не могла этого сделать.

— Деньги все еще на моем счету. Кстати, это не первый случай — раньше мне то зарплата приходила в двойном размере, то отпускные. Когда была в Беларуси, то бухгалтерия просто просила снять наличные и принести деньги им. Такое было и с моими бывшими коллегами.

От страховки за «корону» до Tax Free и авиабилетов

Несколько лет назад Михаил оформлял сим-карту для мобильника на свое имя, но пользовалась ею его мама, которой за 70 лет. Естественно, что детализацию по счету получал мужчина. Он видел, что снимаются какие-то суммы за разные подписки, которые, скорее всего, подключались случайно, и мама нашего собеседника ими не пользовалась.

— Как-то раз, проходя мимо офиса мобильного оператора, я зашел туда и попросил удалить некоторые подписки. Сотрудник все проверил и сделал перерасчет за три года. После чего мне на счет вернули 70 рублей. Мелочь, а приятно.

В 2020-м Андрей на год застраховался от коронавируса, страховой взнос составил 30 рублей. Срок страховки подходил к концу, а белорус так и не заболел «короной», но он все же решил сдать тест на это заболевание. Результат проверки показал, что Андрей уже перенес коронавирус, болезнь прошла в легкой форме. Тогда мужчина обратился к страховщикам за выплатой, не особо надеясь на положительное решение вопроса. Деньги ему выплатили, сумма составила 400 рублей.

Пару дней назад у Светланы появились деньги, откуда она и не ждала.

— Я и дочь должны были улететь в Ереван в середине марта. Билеты нам оплатил отец ребенка. Но рейс отменили, а деньги плательщику на карту вернуть не смогли — она подсанкционного банка. Приехать за деньгами в офис «Аэрофлота» он не мог.

В итоге авиакомпания согласилась перевести деньги на карту пассажира. Так счет Светланы пополнился на сумму более чем 400 долларов.

Украинка Маруся на родине развелась с мужем и вместе с ребенком переехала в Беларусь, где второй раз вышла замуж.

— Через пять лет после развода мой бывший муж умер. Мы узнали, что он завещал часть своей квартиры нашему общему ребенку. Недвижимость мы продали, на вырученные деньги несколько лет ездили в отпуск.

Около девяти лет назад Ольга летала на Мальорку. Там девушка сделала покупки и оформила Tax Free. Заполненный бланк она бросила в почтовый ящик в аэропорту — причитающаяся возвратная сумма должна была прийти ей на карту.

— Почему-то это сумма зависла, я ее не получила. Так что с деньгами я уже попрощалась. Но около трех месяцев назад мне позвонили из банка и сказали, что я могу забрать свои почти 150 евро. Было очень приятно.

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