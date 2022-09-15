закрыть
15 сентября 2022, четверг, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Резиновая «красная черта»

7
  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 15.09.2022, 17:04
  • 7,496
Резиновая «красная черта»

Как МИД РФ в знак протеста будет бить бутылку виски «Джим Бим» из холодильника.

Захарова, спикер МИДа, сообщает «в бессильной злобе», как писали в советских газетах:

«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».

То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.

То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».

А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?

Такая все это глупость – бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней. Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьете в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китай
Новый вассал Китай Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко