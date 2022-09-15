Резиновая «красная черта»7
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 15.09.2022, 17:04
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Как МИД РФ в знак протеста будет бить бутылку виски «Джим Бим» из холодильника.
Захарова, спикер МИДа, сообщает «в бессильной злобе», как писали в советских газетах:
«Если Вашингтон примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет «красную черту» и станет непосредственной стороной конфликта».
То есть, поставляемые Соединенными Штатами ракеты с дальностью 80 км еще не делают их «непосредственной стороной конфликта», а если дальность составит 300 км, то сделают. Остроумно.
То, что американские гаубицы, «джавелины», «хаймарсы» месяцами, используя дивное выражение Шойгу, «перемалывают в боях» российскую технику - это, по Захаровой, еще не «красная черта».
А Турция перешла «красную черту», когда поставляла Украине «Байрактары»? Где в случае с этой страной пролегает эта черта?
Такая все это глупость – бессильная болтовня МИДа. Тем более на фоне поражений российской армии последних дней. Ну и перейдут США очередную вашу «красную черту», что сделаете? Разобьете в знак протеста бутылку «Джим Бим» из холодильника?
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