Смогут ли разрешить проблемы белорусов с польскими визовыми центрами? 2 15.09.2022, 17:15

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Пресс-секретарь МИД Польши рассказал, когда ситуация может измениться.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал «Белсату», что белорусы по-прежнему смогут получить отдельные виды польских виз, но хорошего решения насчет самого процесса их выдачи через визовые центры еще нет.

С 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония ограничат въезд россиян с шенгенскими визами. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина рассказал, что Польша перестанет выдавать россиянам почти все виды виз, но есть исключения. Продолжат выдавать следующие визы:

гуманитарные – для тех, кто борется с Владимиром Путиным или за свободу слова, или представляет гражданское общество России;

визы для водителей, осуществляющих международные перевозки;

визы для членов семей тех, кто уже живет в Польше;

визы для имеющих карту поляка – то есть этнических поляков, у которых российское гражданство.

Граждане Беларуси смогут получить польския визы в тех же самых случаях, что и россияне. А также визы смогут получить те белорусы, которые сейчас работают в Польше, рассказал Ясина.

Теперь белорусы могут подавать заявления на польские визы для работы, бизнеса и обучения, на гуманитарные визы и визы по карте поляка (за туристическим «шенгеном» нужно обращаться в консульские представитества других стран). Но белорусы имеют с этим проблемы: сетуют, что практически невозможно записаться на подачу документов, так как единый визовый центр «VFS Global» не в состоянии организовать стабильную и доступную возможность регистрации. Две недели назад МИД Польши говорил, что через две недели проблему решат – но она остается.

Ясина извинился перед белорусами: из-за действий режима Александра Лукашенко проблему пока не удается решить. В Беларуси остается только несколько польских консулов, у них мало сил, чтобы обработать столько документов. Польша ищет лучшие решения и пытается улучшить работу визовых центров, но ограничена белорусскими законами.

Пресс-секретарь МИД Польши надеется, что ситуацию смогут изменить в ближайшие месяцы. Об улучшении ситуации обещают информировать.

Тем временем в Европарламенте предложили запретить выдавать визы белорусским и российским военным и чиновникам – но речь не идет о запрете на визы для всех белорусов или белорусских туристов, также не обсуждаются ограничения для дипломатического присутствия Беларуси в Евросоюзе.

С сентября 2020 года по май 2022-го белорусам выдали около 650 тысяч шенгенских виз, более половины которых, 340 тысяч, выдала Польша.

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