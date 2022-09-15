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Падение реальных доходов белорусов ускоряется

  • 15.09.2022, 17:23
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Падение реальных доходов белорусов ускоряется

Люди чувствуют на своих кошельках проблемы в экономике.

Реальные располагаемые доходы белорусов по итогам семи месяцев упали на 3,4%, следует из данных Белстата. С учетом того, что месяцем ранее этот показатель был 2,7%, можно говорить, что снижение доходов продолжает ускоряться, пишет zerkalo.io.

Реальные располагаемые денежные доходы населения — один из главных экономических показателей, по которому определяется благосостояние граждан. Это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные к уровню инфляции.

Падение реальных доходов в основном происходит за счет высокого уровня инфляции. В августе она составила 17,9%.

Основным источником доходов белорусов традиционно остается оплата труда — (65,1%), доходы от предпринимательской и иной деятельности составляют 8,2%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) немного уменьшились и составили 21,9%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%.

Напомним, во втором квартале этого года белорусы стали больше тратить на еду (41,2% против 39,8% в первом квартале). Это также косвенно указывает на падение доходов населения. В этот период средняя семья в Беларуси имела в своем распоряжении 1 781,6 рубля в месяц.

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