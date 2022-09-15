Financial Times: Турция может перестать принимать российские банковские карты 4 15.09.2022, 17:27

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Еще один «удар в спину» от Эрдогана.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину США и ЕС усиливают давление на Турцию в связи с тем, что российская платежная система подключена к турецким банкам.

В ЕС опасаются, что банковский сектор Турции является лазейкой, которая позволяет России обходить санкции. Статью Financial Times приводить unian.net.

К российской платежной системе Мир подключены пять крупный турецких банков — Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank.

Два из них — частный банк DenizBank, принадлежащий ОАЭ, и контролируемый государством Halkbank, подключились к системе Мир уже после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По информации издания, Брюссель готовит делегацию, чтобы напрямую выразить свою озабоченность турецким официальным лицам.

«Мы очень четко подадим сигнал о том, что, например, финансовые учреждения третьих стран не должны подключаться к платежной сети Мир, потому что, как вы знаете, это сопряжено с некоторыми рисками уклонения от санкций», — отметил один из собеседников издания.

«Нам нужно закрыть лазейки», — отметил другой собеседник FT.

По словам официальных лиц, помимо Турции, меры против потенциальных лазеек для уклонения от санкций нацелены на страны Кавказа, Центральной Азии и Персидского залива.

В то же время, как уточняет российское издание РБК, карты «Мир» работают в Турции в обычном режиме, но клиенты уже сейчас могут столкнуться с проблемами при обслуживании, в частности в случае оплаты картами подсанкционных банков.

«Некоторые турецкие банки-эквайеры, обеспечивающие прием карт «Мир» на территории страны, могут в своих устройствах отклонять операции по таким картам», — отметили в платежной системе.

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