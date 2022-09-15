Легенда большого тенниса Роджер Федерер объявил о завершении карьеры 2 15.09.2022, 17:29

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Роджер Федерер

Фото: Thomas Peter / Reuters

Швейцарец сыграет свой последний турнир.

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер написал в социальных сетях, что завершит карьеру после ближайшего Кубка Лэйвера, который пройдет уже в конце месяца в Лондоне.

Экс-первая ракетка мира написал, что здоровье больше не позволяет ему играть на прежнем уровне. Поэтому он принял решение о завершении карьеры.

41-летний Роджер Федерер 20 раз становился победителем турниров «Большого шлема».

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