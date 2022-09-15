Легенда большого тенниса Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Легенда большого тенниса Роджер Федерер объявил о завершении карьеры2
- 15.09.2022, 17:29
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Швейцарец сыграет свой последний турнир.
Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер написал в социальных сетях, что завершит карьеру после ближайшего Кубка Лэйвера, который пройдет уже в конце месяца в Лондоне.
Экс-первая ракетка мира написал, что здоровье больше не позволяет ему играть на прежнем уровне. Поэтому он принял решение о завершении карьеры.
41-летний Роджер Федерер 20 раз становился победителем турниров «Большого шлема».