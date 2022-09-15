Ученые рассказали, почему в юности полезно есть грецкие орехи 15.09.2022, 17:47

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Можно избавиться от некоторых болезней после 30.

Грецкий орех – единственный орех, который считают отличным источником растительной альфа-линоленовой кислоты омега-3. Как показывают исследования, она может играть важную роль в работе сердца, мозга и ответственна за здоровое старение. Кроме того, грецкие орехи содержат белки, клетчатку, магний и множество антиоксидантов, пишет Naked science.

Исследование, проведенное учеными из Университета Миннесоты (США) можно назвать одним из самых долгосрочных работ такого рода. Специалисты анализировали информацию о диете и состоянии здоровья 3023 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 30 лет. Анализ диеты испытуемых проводился в течение 20 лет, кроме того, по истечении 30 лет ученые также измеряли у участников физические и клинические параметры здоровья.

Испытуемые были разделены на тех, кто регулярно употреблял грецкие орехи в пищу (около 21 грамма в день), и тех, кто этого не делал. Затем исследователи проверяли взаимосвязь между этим фактором и факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая курение, массу тела, артериальное давление, уровень глюкозы в крови и другие показатели.

Выяснилось, что участники, потребляющие грецкие орехи, имели более высокие показатели физической активности после 30 лет. А еще регулярное употребление в пищу этого продукта коррелировало с лучшим профилем риска сердечно-сосудистых заболеваний, среди которых: более низкий индекс массы тела, снижение артериального давления и уровня триглицеридов в крови.

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