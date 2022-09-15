Украинские бойцы «Альфы» превратили российскую технику в металлолом 15.09.2022, 18:08

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В СБУ показали видео.

Бойцы Центра специальных операций «Альфа» при помощи беспилотников уничтожили российскую боевую машину десанта и бронетранспортер.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным ведомства, бойцы «Альфы» во время аэроразведки обнаружили позиции российских БМД и многоцелевого бронетранспортера и метко отработали по ним при помощи кумулятивных снарядов, сброшенных с беспилотников.

«Как следствие, вражеская техника быстро превратилась в металлолом», — отмечают в СБУ.

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