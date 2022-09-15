В Минске продают дом, который похож на замок 8 15.09.2022, 18:12

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Бойницы, лепнина, почти бальные залы.

Дом, который псевдо-бойницами немного напоминает замок, продается в частном секторе Северного поселка в Минске. Внутри — залы с огромными люстрами, лепниной на стенах и потолке, здесь есть двустворчатые распашные двери.

Большой двухэтажный дом находится на Ангарском переулке. Своей масштабностью он выделяется среди стандартных деревянных домов, которые расположены рядом, пишет «Зеркало».

В 1993 году его построили на участке площадью почти шесть соток, он из блоков, обложен кирпичом. В доме — два этажа и подвал, общая площадь объекта — почти 320 «квадратов», жилая — чуть более 150, кухня — более 20 м². Строение отапливается газом, проведены центральный водопровод и канализация (есть электроразводка по дому).

Цена объекта — 469 623 рублей или 185 000 долларов.

Здесь есть два санузла, ванная (правда, на плане дома они не указаны, поэтому не совсем ясно, где они находятся). Комнаты в доме большие, есть два зала по 50 «квадратов» и две комнаты поменьше — чуть больше 20 м².

В интерьере дома использовалось много лепнины — она на потолке, стенах, карнизах, по дверным проемам, некоторые из них арочного типа. В отдельных помещениях есть огромные люстры, которые напоминают хрустальные. Потолки рельефные, местами контрастно выделены цветом.

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