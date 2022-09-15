Германия передаст Украине еще две РСЗО Mars II и 50 бронемашин Dingo 2 15.09.2022, 18:17

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Украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября.

Германия поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II.

Об этом 15 сентября в ходе заседания руководства Бундесвера заявила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, сообщает DW.

По словам Ламбрехт, украинские военные должны пройти обучение по работе с РСЗО до конца сентября.

Также Германия планирует передать Украине 50 бронемашин типа Dingo, добавила глава минобороны ФРГ.

Кроме того, Ламбрехт пообещала в ближайшее время завершить запланированный обмен с Грецией, в ходе которого Афины поставят Киеву 40 советских боевых бронированных машин пехоты, а вместо этого получат от ФРГ 40 БМП Marder.

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