Свободу политзаключенным! Андрей Санников

15.09.2022, 18:27

Андрей Санников

Мы обязаны знать и называть точные цифры тех, кто находится за решеткой по политическим мотивам.

Более трех недель Николай Автухович держал сухую голодовку в знак протеста, отстаивая свои права, свое достоинство. Прекратил он ее в начале августа.

Как в начале, так и в конце голодовки Николай оставался уголовником, обвиняемым в терроризме и прочим «расстрельным» статьям, а не политическим заключенным, которым он является, которым его считают миллионы белорусов, в том числе и я.

Правозащитники, которые взяли на себя ответственность называть заключенных политическими, после окончания Автуховичем голодовки, видимо, вздохнули с облегчением. Конечно же потому, что Николай остается живым, но еще и потому, что какое-никакое давление на них в плане признания Автуховича политзаключенным ослабло.

Они так и не воспользовались возможностью сохранить лицо даже в этой ситуации, связанной с угрозой жизни.

Автухович и, возможно, сотни других «экстремистов» так и числятся по графе уголовников.

По сведениям лукашенковских карательных органов, в период с 9 августа 2020 года по 1 июля 2022 года в Беларуси возбуждено более 11 тысяч уголовных дел за «преступления экстремистской направленности».

По данным правозащитного центра «Весна» в Беларуси на сегодняшний день (15.09.2022) политзаключенными признаны 1337 человек. Cогласно спискам dissidentby на эту же дату — их 1649.

Пусть кто-то уехал, кого-то выпустили, все равно разница между 11000 и где-то полутора тысячами – огромная.

Это значит, что тысячи политзаключенных таковыми не признаются, и это дает режиму прекрасное поле для маневра, для преуменьшения масштабов репрессий и в то же время для их усиления, для манипулирования цифрами

Прижатый санкциями, Лукашенко начал очередную кампанию торговли политзаключенными и для этого объявил «амнистию».

Думаю, никто уже не сомневается в том, насколько грязными и подлыми будут все действия режима в связи с этой «амнистией», сколько вранья будет вывалено об «экстремистах и террористах», которых «всего горстка».

Понятно, что никакого значения не имеет, какое количество заключенных будет называть Лукашенко для обмена на твердую валюту, но имеет значение, какие цифры называем мы. Имеет значение то, кого мы считаем политзаключенными.

Политзаключенными являются Николай Автухович и все «экстремисты», которые противостоят режиму убийц. А всего политзаключенных у нас 4-5 тысяч.

Именно эту цифру мы обязаны называть, иначе нам с полным основанием скажут – «так вы же сами сдали тысячи своих товарищей!» И будут правы.

Мы должны требовать освобождения всех без исключения политзаключенных и бороться за свободу каждого из них, в какие бы игры не играл режим. И для этого мы обязаны знать и называть точные цифры тех, кто находится за решеткой по политическим мотивам.

Андрей Санников, Facebook

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