Европарламент поддержал предоставление Украине 5 млрд евро 3 15.09.2022, 18:47

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Почти единогласно.

Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро в качестве второго транша новой макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.

Ранее это решение было поддержано министрами финансов ЕС.

Предложение Еврокомиссии о транше для Украины 15 сентября было проголосовано по срочной процедуре. «За» высказались 534, «против» — 30, «воздержались» — 26 из 590 проголосовавших евродепутатов, сообщает «Интерфакс-Украина».

Ранее министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра отметил, что новый кредит на 5 млрд евро пойдет на «повседневную деятельность государства, обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы».

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