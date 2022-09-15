Европарламент поддержал предоставление Украине 5 млрд евро

Европарламент поддержал предоставление Украине 5 млрд евро3
- 15.09.2022, 18:47
- 1,492
Почти единогласно.
Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии выделить Украине 5 млрд евро в качестве второго транша новой макрофинансовой помощи на общую сумму 9 млрд евро.
Ранее это решение было поддержано министрами финансов ЕС.
Предложение Еврокомиссии о транше для Украины 15 сентября было проголосовано по срочной процедуре. «За» высказались 534, «против» — 30, «воздержались» — 26 из 590 проголосовавших евродепутатов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Ранее министр финансов председательствующей в ЕС Чехии Збынек Станюра отметил, что новый кредит на 5 млрд евро пойдет на «повседневную деятельность государства, обеспечит работу критической инфраструктуры в стране, такой как офисы, школы или больницы».