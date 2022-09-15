В Печах погиб военнослужащий 4 15.09.2022, 18:53

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Он был инструктором по вождению.

В учебном центре в Печах погиб военнослужащий — инструктор по вождению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе проведения плановых занятий в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в результате нарушения правил эксплуатации техники военнослужащий, инструктор по вождению, получил травму, несовместимую с жизнью», — говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах военнослужащий получил несовместимую с жизнью травму, не сообщается.

Комиссией Министерства обороны с представителями правоохранительных органов проводится проверка.

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