В Печах погиб военнослужащий4
- 15.09.2022, 18:53
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Он был инструктором по вождению.
В учебном центре в Печах погиб военнослужащий — инструктор по вождению. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
«В ходе проведения плановых занятий в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в результате нарушения правил эксплуатации техники военнослужащий, инструктор по вождению, получил травму, несовместимую с жизнью», — говорится в сообщении.
При каких обстоятельствах военнослужащий получил несовместимую с жизнью травму, не сообщается.
Комиссией Министерства обороны с представителями правоохранительных органов проводится проверка.