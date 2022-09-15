США ввели санкции против Кадырова, его жен и дочерей 15.09.2022, 19:01

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Под ограничениями также оказался модным чеченский дом Firdaws.

Под новые санкции США попали три дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, а также три женщины, которых американские власти называют его женами. Кроме того, под ограничениями оказался модным чеченский дом Firdaws, возглавляемой старшей дочерью Кадырова.

Женами главы Чечни названы Медни Кадырова, Фатима Хазуева и Аминат Ахмадова. В санкционном списке и его совершеннолетнии дочери: Айшат Кадырова, которая занимает пост замминистра культуры республики и владеет домом Firdaws, Хадижат Кадырова, возглавляющая грозненский департамент дошкольного образования, и Табарик Кадырова.

Также в санкционный список внесли двоюродного брата Кадырова Турпала-Али Ибрагимова. Его называют участником внесудебных казней в республике.

Это не первые введенные ограничения в отношении окружения Кадырова со стороны США. Впервые главу Чечни включили в «список Магнитского» в декабре 2017 году. В декабре 2020 года под ограничения попали Фонда имени Ахмата Кадырова, а также связанные с ним компании и спортивные клубы, в том числе ФК «Ахмат». В этот раз санкции связали с его активной поддержкой войны в Украине. В сообщении Минфина США сказано, что кадыровские подразделения действовали в Буче, где «российские войска зверствовали и разрушали дома». Также отмечается, что глава республики продолжает вербовать на войну спортсменов клубов смешанных единоборств.

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