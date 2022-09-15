В небе над Великобританией заметили огненный шар 2 15.09.2022, 19:05

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иллюстрационное фото

Видеофакт.

В ночь на 15 сентября жители Великобритании заметили в небе яркий огненный шар. По мнению астрономов, это мог быть кусок космического мусора, связанный со спутниковой системой Starlink, сообщает The Guardian.

Специалисты Британской метеорной службы заявили, что огненный шар был заметен в течение примерно 20 секунд. Они получили более 800 отчетов о событии из Шотландии, Северной Ирландии и севера Англии.

Астроном метеорной службы, член Королевского астрономического общества Джон Маклин считает, что это был фрагмент космического мусора, поскольку объект двигался слишком медленно, чтобы быть метеором. Наиболее вероятным источником мусора он называет спутник системы Starlink.

Компания SpaceX никак не прокомментировала это предположение.

«Траектория [движения объекта – ред.] была с юга на север. Впервые его заметили, когда он шел с севера Англии. Вероятно, он просто сгорел в атмосфере. Но если что-то и упало на Землю, то в Атлантике недалеко от Гебридских островов», — заявил Маклин.

Он также добавил, что большинство метеоров входят в атмосферу на скорости 120-130 тысяч километров в час, космический же мусор движется гораздо медленнее, примерно 40 – 50 тысяч километров в час. Поэтому космический мусор гораздо более различим в небе. По словам Маклина, метеор был бы виден в течение нескольких секунд, этот же огненный шар наблюдался целых 20 секунд.

Ученый также добавил, что иногда астрономы наблюдают спутники или обломки космических кораблей, которые сходят со своих орбит, «но не похоже, что это был один из них». По словам Маклина, спутники Starlink «довольно часто сходят со своих орбит», поскольку срок их службы ограничен.

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