Минздрав приостановил деятельность клиники «Мерси» 3 15.09.2022, 19:14

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Ее связывали с именем Лукашенко.

Минздрав рассмотрел вопрос о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ООО «Клиника «МЕРСИ». По результатам было принято решение — деятельность клиники приостановлена с 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Деятельность клиники будет приостановлена с 26 сентября до устранения выявленных нарушений.

В ведомстве сообщили, что причиной такого решения послужили следующие факты, выявленные комиссией Министерства здравоохранения:

грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;

факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации;

нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;

нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;

нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;

нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.

«Указанные нарушения в ООО «Клиника «МЕРСИ» могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», — говорится в сообщении Минздрава.

Напомним, после массовых задержаний ортопедов в белорусских клиниках начались сложности с протезированием импортных суставов. Единственной клиникой, которая их ставит, оказалась клиника «Мерси», замена сустава в которой стоила в разы дороже, чем в госклиниках. В мае журналисты «Белорусского расследовательского центра» пришли к выводу, что клиника принадлежит четырем владельцам, имеющим связи с Виктором Лукашенко и Алексеем Олексиным. Кстати, видео этого расследования признали в Беларуси экстремистскими материалами.

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