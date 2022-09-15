Минздрав приостановил деятельность клиники «Мерси»3
- 15.09.2022, 19:14
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Ее связывали с именем Лукашенко.
Минздрав рассмотрел вопрос о соблюдении законодательства о здравоохранении, лицензировании, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в ООО «Клиника «МЕРСИ». По результатам было принято решение — деятельность клиники приостановлена с 26 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Деятельность клиники будет приостановлена с 26 сентября до устранения выявленных нарушений.
В ведомстве сообщили, что причиной такого решения послужили следующие факты, выявленные комиссией Министерства здравоохранения:
грубые нарушения лицензионных требований и условий в части отсутствия медицинской документации, договоров на техническое обслуживание медицинской техники, использование незарегистрированной медицинской техники;
факты невыполнения клинических протоколов диагностики и лечения, утвержденных Минздравом, в том числе службой анестезиологии и реанимации;
нарушения в проведении медицинских осмотров, организации и проведении экспертизы временной нетрудоспособности;
нарушения в организации и оказании неотложной медицинской помощи;
нарушения в сфере обращения лекарственных средств, а именно ненадлежащего их хранения;
нарушения санитарно-эпидемиологических требований, санитарных норм, правил и гигиенических нормативов.
«Указанные нарушения в ООО «Клиника «МЕРСИ» могут повлечь причинение вреда государственным или общественным интересам, жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан или создать угрозу причинения такого вреда», — говорится в сообщении Минздрава.
Напомним, после массовых задержаний ортопедов в белорусских клиниках начались сложности с протезированием импортных суставов. Единственной клиникой, которая их ставит, оказалась клиника «Мерси», замена сустава в которой стоила в разы дороже, чем в госклиниках. В мае журналисты «Белорусского расследовательского центра» пришли к выводу, что клиника принадлежит четырем владельцам, имеющим связи с Виктором Лукашенко и Алексеем Олексиным. Кстати, видео этого расследования признали в Беларуси экстремистскими материалами.