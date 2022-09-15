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Что происходит вокруг завода в Миорах, который у частников отжал режим

  • 15.09.2022, 19:35
  • 3,076
Что происходит вокруг завода в Миорах, который у частников отжал режим

Судебные разборки продолжаются.

Вокруг Миорского металлопрокатного завода, который национализировали чуть больше месяца назад, продолжаются судебные разбирательства. Завод подал иски к нескольким другим компаниям. При этом на 10 ноября в Экономическом суде Витебской области по-прежнему назначено заседание об экономической несостоятельности этого предприятия. Иск подал «Беларусбанк». Ранее этот банк уже забрасывал завод в Миорах претензиями через суды, пишет «Зеркало».

Компания «ММПЗ-Групп» подала иски к фирмам «АК-Плаза» и АК-Миоры". Завод требует признать сделки недействительными. Судебные заседания назначены на 22 сентября, сообщается на сайте Верховного суда.

Ранее сообщалось, что компания «АК-Плаза» в 2020 году на торгах выкупила право аренды земельного участка более 2 га на въезде в Миоры. Здесь планировалось строительство общественно-культурного комплекса. В этом же году «ММПЗ-групп» объявляло тендер на закупку технологического оборудования для пивоварни, в этой заявке фигурировало также ООО «АК-Плаза».

Тем временем в Экономическом суде Витебской области на 10 ноября по-прежнему назначено заседание по иску «Беларусбанка» к «ММПЗ-Групп», сообщается на сайте Верховного суда. Предмет спора — об экономической несостоятельности (банкротстве). Ранее этот банк уже подавал иски к заводу в Миорах.

Ранее 8 августа Александр Лукашенко во время посещения Миорского металлопрокатного завода возмутился тем, что «идеальное предприятие превратили в банкрота». Он приказал назначить на заводе директора и не позволить довести его до банкротства. Все долги предприятия перешли государству.

«Беларусбанк» участвовал в финансировании приобретения основного технологического оборудования. В 2015 году компания брала кредит для финансирования поставок технологического оборудования из Германии. «Заключены кредитные договоры на общую сумму 106,2 млн евро за счет ресурсов немецкого банка AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH», — сообщала пресс-служба банка. Для этого «Беларусбанк» привлекал ресурсы немецких банков. На заводе уточняли, что кредиты брали на 10 лет «под беспрецедентно низкую процентную ставку» и без привлечения гарантий правительства Беларуси.

Что произошло с заводом?

Бизнесмен Алексей Коваленок и его партнеры запустили Миорский металлопрокатный завод в 2020 году. В том же году «ММПЗ-групп» заключила спонсорский контракт с одной из ведущих гоночных команд «Формулы-1» McLaren.

В начале лета 2021-го на предприятие должен был приехать Александр Лукашенко. Но этого не случилось, вместо него завод посетили силовики и задержали некоторых руководителей и работников. Позже стало известно, что за решеткой находятся гендиректор завода Петр Шимукович, его заместитель по экономике и финансам Дмитрий Славников и глава совета директоров Алексей Коваленок.

По данным КГБ, их обвинили по ч. 2 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 6 ст. 16 (Соучастие в преступлении) и ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов). По первой из этих статей проходили еще пять человек, которых 20 июня прошлого года выпустили из-под стражи.

После задержания чиновники взялись «спасать» предприятие, обвиняя владельцев в том, что за первый год работы завод не вышел на прогнозные показатели. Однако работники ММПЗ рассказывали, что проблемы начались как раз после задержания руководства.

8 августа этого года Лукашенко все-таки доехал до Миорского металлопрокатного завода и приказал не допустить его банкротства. Тогда он заявил, что государство взяло на себя все долги завода, теперь это «предприятие белорусское, государственное».

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