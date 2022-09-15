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МАГАТЭ официально призвало РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС

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  • 15.09.2022, 19:44
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МАГАТЭ официально призвало РФ вывести войска с территории Запорожской АЭС

Принята резолюция.

Совет управляющих МАГАТЭ, в состав которого входят 35 государств-членов ООН, на закрытом заседании принял резолюцию, в которой потребовал, чтобы Россия прекратила оккупацию Запорожской атомной электростанции. Об этом 15 сентября сообщило Reuters, ссылаясь на дипломатов.

В тексте резолюции говорится, что правление МАГАТЭ призывает Россию «немедленно прекратить все действия в отношении Запорожской АЭС и любых других ядерных объектов в Украине».

Резолюция была принята 26 голосами «за». Россия и Китай проголосовали против, а Египет, Южная Африка, Сенегал, Бурунди, Вьетнам, Индия и Пакистан воздержались.

Также в тексте отмечается, что Совет управляющих МАГАТЭ «сожалеет о непрекращающихся насильственных действиях РФ в отношении ядерных объектов в Украине, в том числе о продолжающемся присутствии российских сил и персонала «Росатома» на Запорожской атомной электростанции».

Кроме этого, упоминается, что оккупация станции Россией «значительно увеличивает риск ядерной аварии». При этом украинский персонал ЗАЭС продолжает работать в условиях, которые МАГАТЭ охарактеризовало как «угрожающие безопасности».

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