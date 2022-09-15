Ученые научили робота смеяться во время разговора 2 15.09.2022, 20:02

Это может улучшить коммуникацию между роботами и людьми.

Ученые из Университета Киото создали робота по имени Эрика, которого научили смеяться во время разговора. Теперь исследователи работают над системой искусственного интеллекта, которая поможет Эрике смеяться в правильное время, сообщает The Guardian.

По мнению ученых, такая система должна помочь улучшить коммуникацию между людьми и роботами.

«Мы считаем, что одной из важных функций разговорного ИИ является эмпатия. Поэтому мы решили, что один из способов, которым робот может сопереживать пользователям, — это разделить их смех», — заявил ведущий автор исследования Кодзи Иноуэ.

Иноуэ и его коллеги решили научить свою нейросеть искусству смеха во время разговора. Они записали более 80 диалогов на быстрых свиданиях между студентами мужского пола Киотского университета и Эрикой, которой в это время управляли четыре женщины-актрисы.

Ученые сделали записи для одиночного смеха, социального (когда он не был ответом на шутку, например, смущенного) и смеха веселья. Затем эти данные использовали для обучения системы искусственного интеллекта, которая могла сама решить, стоит ли смеяться и выбрать подходящий тип смеха.

Затем команда протестировала «чувство юмора» Эрики на четырех разговорах, которые та вела с людьми. Такие диалоги сравнили с теми, когда робот вообще не смеялся или «включал» смех только тогда, когда слышал его от собеседника.

Затем ролики показали 130 добровольцам, которые более высоко оценили ролики со смехом Эрики, отметив ее эмпатию, естественность, человечность и понимание.

По словам ученых, смех может помочь создать роботов с собственным характером. Вместе с тем, они признают, что «может пройти не менее 20 лет» прежде, чем мы сможем общаться с роботами как с друзьями.

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