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Урсула фон дер Ляйен: Процесс вступления Украины в ЕС идет полным ходом

  • 15.09.2022, 20:05
Урсула фон дер Ляйен: Процесс вступления Украины в ЕС идет полным ходом

По словам президента Еврокомиссии, Украина находится на правильном пути.

Украина быстро и решительно движется к вступлению в Европейский Союз, страна находится на правильном пути.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает The Guardian.

«Впечатляет скорость, решительность и точность, к которым страна движется в ЕС. Мы поддерживаем вас везде, где можем. Вы постоянно увеличиваете темп вашего движения на встречу к Евросоюзу», — сказала фон дер Ляйен.

Она также добавила, что Украине и ЕС нужно работать как можно больше, чтобы убедиться в том, что украинский бизнес имеет максимально беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку сбыта.

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