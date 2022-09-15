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До +19°С ожидается в Беларуси 16 сентября

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  • 15.09.2022, 20:31
До +19°С ожидается в Беларуси 16 сентября

Пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и до 19 градусов тепла ожидается в Беларуси 16 сентября. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Ночью местами, днем преимущественно в северных и восточных районах страны пройдут кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 7-13. Днем будет 13-19 градусов тепла.

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