Медведчук пробудет под арестом еще минимум два месяца 15.09.2022, 21:02

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Виктор Медведчук

Без права внесения залога.

Лычаковский районный суд Львова продлил меру пресечения в виде ареста для подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. Об этом суд сообщил в Facebook.

Следственный судья удовлетворил ходатайство Генерального прокурора и продлил срок содержания Медведчука под стражей на 60 дней — до 14 ноября.

«По данным ходатайства, Медведчуку В.В. сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 и ч.2 ст.28, ч.1 ст.2583 УК Украины, совершенных группой лиц», — говорится в сообщении.

Рассмотрение ходатайства следственный судья осуществлял в режиме видеоконференции «по ходатайству одной из сторон с целью обеспечения безопасности участников производства, в том числе подозреваемого».

В Лычаковском суде отметили, что подозреваемый и защитник вправе подать на вынесенное постановление апелляционную жалобу.

Как сообщалось, 10 января Печерским районным судом города Киева к подозреваемому Медведчуку была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать свое жилье. Однако 26 февраля оказалось, что он скрылся с места проживания, чем нарушил возложенные на него определением следственного судьи обязанности.

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