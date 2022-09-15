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Норвегия увеличит добычу газа, чтобы стабилизировать топливный рынок в ЕС

  • 15.09.2022, 21:35
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Норвегия увеличит добычу газа, чтобы стабилизировать топливный рынок в ЕС

Норвежские власти заявили, что высокие цены на газ не отвечают интересам страны.

Норвежские власти заявили, что высокие цены на газ не отвечают ее интересам, и что она намерена сотрудничать с ЕС, чтобы стабилизировать рынок, сообщает «Голос Америки».

«Чрезвычайные скачки цен на газ совершенно не в интересах Норвегии», – сказал журналистам премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере после встречи с представителями газовых компаний для обсуждения путей снижения цены, по которой Норвегия продает газ в Европу.

Резкий рост цен на газ в ЕС, которые за последний год выросли на 250% и более, резко увеличил экспортные доходы Норвегии, но усложнил ситуацию для энергетических компаний.

Согласно официальным прогнозам, опубликованным в мае, в этом году Норвегия увеличит производство газа на 8% по сравнению с 2021 годом.

Норвегия является крупнейшим поставщиком газа в Европе и уже работает на пределе возможностей, стремясь заполнить пробел, к возникновению которого привели действия России. С тех пор как Россия сократила поставки газа в Европу, Норвегия стала главным поставщиком газа в регионе.

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