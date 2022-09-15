закрыть
15 сентября 2022, четверг, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Священник Богомольников после 14 отсиженных суток на свободу не вышел

  • 15.09.2022, 21:40
  • 1,066
Священник Богомольников после 14 отсиженных суток на свободу не вышел
Владислав Богомольников

Он было задержан 31 августа.

У православного священника Владислава Богомольникова 14 сентября истекал четырнадцатисуточный срок административного ареста, который ему дали после брутального задержания ГУБОПиКом 31 августа. Но его не выпустили, дав новые 15 суток, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии Белорусской Православной Церкви, преподаватель Минской духовной академии. Он осенью 2020 года служил на Площади Перемен панихиду по убитому Роману Бондаренко, объявлял голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком.

Режимные телеграм-каналы ранее сообщали, что священника, помогавшего украинским беженцам, преследуют якобы за сбор средств для ВСУ. Против Богомольникова пропаганда развернула в интернете целую кампанию травли и угроз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китай
Новый вассал Китай Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко