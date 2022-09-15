Священник Богомольников после 14 отсиженных суток на свободу не вышел 15.09.2022, 21:40

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Владислав Богомольников

Он было задержан 31 августа.

У православного священника Владислава Богомольникова 14 сентября истекал четырнадцатисуточный срок административного ареста, который ему дали после брутального задержания ГУБОПиКом 31 августа. Но его не выпустили, дав новые 15 суток, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

Владислав Богомольников — клирик Минской епархии Белорусской Православной Церкви, преподаватель Минской духовной академии. Он осенью 2020 года служил на Площади Перемен панихиду по убитому Роману Бондаренко, объявлял голодовку в знак солидарности с политзаключенным Игорем Лосиком.

Режимные телеграм-каналы ранее сообщали, что священника, помогавшего украинским беженцам, преследуют якобы за сбор средств для ВСУ. Против Богомольникова пропаганда развернула в интернете целую кампанию травли и угроз.

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