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Финляндия сократила объемы потребления газа в два раза

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  • 15.09.2022, 22:08
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Финляндия сократила объемы потребления газа в два раза

Европейский рекорд.

Финляндия за первую половину 2022 года сократила потребление природного газа в два раза, избежав и перебоев в работе промышленных предприятий, и в отоплении жилых домов.

Как пишет финская газета Helsingin sanomat, с января по август Финляндия потребила около 8,8 тераватт-часов природного газа. Это почти вдвое ниже, чем за аналогичный период 2021 года (17,8 тераватт-часов). А сокращение потребления почти на 50% является рекордом для стран Евросоюза.

В первой половине года потребление газа в ЕС сократилось только на 6% в годовом исчислении, а в некоторых странах даже был отмечен небольшой рост.

По мнению отраслевых экспертов, одним из объяснений является то, что в Финляндии мало домов с газовым отоплением.

«Прямая подача газа потребителям здесь играет незначительную роль по сравнению с остальной Европой. Это облегчило нашу ситуацию по сравнению, например, с Германией», — рассказал Ханну Кауппинен, гендиректор Suomen Gas.

С другой стороны, производители централизованного теплоснабжения смогли заменить природный газ другими видами топлива, такими как уголь, биомасса или торф. Использование газа в промышленности также успешно сокращается. Это произошло, например, на нефтеперерабатывающем заводе Neste в Порвоо.

Компания была одним из крупнейших потребителей природного газа в Финляндии, но теперь «весьма значительная часть» природного газа, необходимого НПЗ, заменена пропаном, что оказалось гораздо дешевле.

«Снижение потребления газа, заполнение балтийских газовых хранилищ и строительство новых терминалов СПГ — многообещающие признаки того, что Финляндия переживет зиму без поставок российского газа», — резюмирует издание.

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