Сколько россиян имеют вид на жительство в Беларуси 12 15.09.2022, 22:28

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Цифру назвал посол РФ в нашей стране Грызлов.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью газете «Петербургский дневник» заявил, что на сегодня более 100 тысяч россиян имеют в нашей стране вид на жительство, и «периодически им необходимо оказывать поддержку».

Помимо консульской работы Грызлов проводит «работу по продвижению российских интересов в Беларуси и укреплению межрегионального взаимодействия между субъектами РФ и белорусскими регионами».

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