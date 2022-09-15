Сколько россиян имеют вид на жительство в Беларуси

Сколько россиян имеют вид на жительство в Беларуси12
- 15.09.2022, 22:28
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Цифру назвал посол РФ в нашей стране Грызлов.
Посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью газете «Петербургский дневник» заявил, что на сегодня более 100 тысяч россиян имеют в нашей стране вид на жительство, и «периодически им необходимо оказывать поддержку».
Помимо консульской работы Грызлов проводит «работу по продвижению российских интересов в Беларуси и укреплению межрегионального взаимодействия между субъектами РФ и белорусскими регионами».