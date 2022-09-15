закрыть
15 сентября 2022, четверг, 23:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сколько россиян имеют вид на жительство в Беларуси

12
  • 15.09.2022, 22:28
  • 4,508
Сколько россиян имеют вид на жительство в Беларуси

Цифру назвал посол РФ в нашей стране Грызлов.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью газете «Петербургский дневник» заявил, что на сегодня более 100 тысяч россиян имеют в нашей стране вид на жительство, и «периодически им необходимо оказывать поддержку».

Помимо консульской работы Грызлов проводит «работу по продвижению российских интересов в Беларуси и укреплению межрегионального взаимодействия между субъектами РФ и белорусскими регионами».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Новый вассал Китая
Новый вассал Китая Леонид Невзлин
Время уползать
Время уползать Владимир Халип
Самая большая драма для Путина
Самая большая драма для Путина Юрий Бутусов
Великий зимний уход
Великий зимний уход Юрий Романенко