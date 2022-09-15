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Когда Украина сможет освободить Херсон

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  • 15.09.2022, 23:02
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Когда Украина сможет освободить Херсон

Эксперт назвал ключевой месяц в войне с РФ.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что Украина, вероятно, сможет освободить Херсон в октябре этого года, передает «Главред».

«Где-то в октябре месяце мы должны быть очень близко к левому берегу Днепра. Потому что уже сейчас эта группировка на левом берегу испытывает огромный дефицит боеприпасов, топлива и продовольствия. Понтоны они там не смогли наладить, мы их топим постоянно. Баржи, которые они пытаются грузить техникой. Но ведь это не Антоновский мост, где четыре полосы и КАМАЗы круглосуточно везли все, что нужно. Они теперь вертолетами возят. Это самый дорогой вид транспорта и малотоннажный», — сказал эксперт.

Жданов добавил: «Думаю, что октябрь станет ключевым месяцем освобождения правобережной Украины на юге нашей страны».

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