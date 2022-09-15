В Латвии расторгает соглашение с Беларусью о взаимных поездках граждан 3 15.09.2022, 23:07

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Отменяются еще несколько договоренностей.

Латвийский парламент принял 15 сентября законопроект о приостановке действия трех двусторонних документов между Латвией и Беларусью. Проект закона рассмотрен в срочном порядке и вступит в силу 10 октября, сообщает пресс-служба Сейма.

Приостанавливается соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных территорий. Также не будут работать договоры о взаимной помощи в таможенных делах и воздушном сообщении.

Ранее отраслевые министерства по предложению комиссии по иностранным делам оценили 42 двусторонних соглашения между Латвией и Беларусью. В итоге депутаты отобрали 12 договоров, которые могут быть расторгнуты, приостановлены или денонсированы.

Напомним, соглашение между правительствами Латвии и Беларуси было заключено для облегчения поездок жителей обеих стран. Оно вступило в силу 1 августа 2008 года. Целью соглашения было развитие дружественных добрососедских отношений между странами, содействие развитию контактов между людьми, облегчение возможности получения въездных виз.

В 2020 году вступило в силу соглашение между ЕС и Беларусью об упрощенной выдаче виз. Соглашение предусматривает освобождение от регистрации граждан Латвии, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Латвии, и неграждан Латвии при пребывании на территории Беларуси до 30 дней.

С прекращением действия договора будет применяться обычный порядок регистрации, который предусматривает, что следует зарегистрироваться в течение десяти дней после въезда в Беларусь.

Ранее в Латвии решили приостановить действие договора о сотрудничестве с Беларусью в экономической и научно-технической сферах.

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