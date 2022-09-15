Урсула фон дер Ляйен: Европейские друзья будут с Украиной рядом столько, сколько понадобится 15.09.2022, 23:16

Глава Еврокомиссии заверила Зеленского в поддержке Украины.

Европейский союз будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 15 сентября в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает корреспондент издания «Гордон».

«Мы никогда не сможем сравниться с жертвой, которую приносят украинцы, когда они теряют свои дома или плачут по своим любимым, которые ушли. Мы никогда не сможем компенсировать то, что вы делаете своей борьбой за демократию, за гуманность, за соблюдение международного верховенства права. Но что мы можем сказать вам, так это то, что ваши европейские друзья будут рядом с вами столько, сколько понадобится, и что мы друзья навсегда», – заявила она.

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