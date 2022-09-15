Пригожин: Кто не хочет, чтобы воевали ЧВК и заключенные, отправьте на фронт своих детей 1 15.09.2022, 23:29

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Евгений Пригожин

Так «повар Путина» прокомментировал вербовку российских заключенных на войну в Украину.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в качестве «эксперта-любителя» прокомментировал сообщения об участии ЧВК Вагнера в войне в Украине и о необходимости привлечения к военной операции заключенных. Его комментарий был опубликован пресс-службой его компании «Конкорд» во «ВКонтакте». Запрос о комментарии поступил от радио «Комсомольской правды» — журналисты поинтересовались «экспертным мнением» бизнесмена и не задавали ему вопросов.

«Безусловно, если бы я был заключенным, я бы мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой. И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами. Вообще, если обобщить все ваши вопросы, то причем тут зэки, ЧВК и человек, похожий на Пригожина? Россия всегда была, есть и будет под надежной защитой российской армии», — заявил Пригожин.

Он также прокомментировал участие ЧВК Вагнера в войне в Украине: «Как мне кажется, группа неизвестных лиц, которых, естественно для нас всех, там нет, прекрасно воюет на Бахмутском направлении».

Напомним, 14 сентября в соцсетях появилось видео, где человек очень похожий на Евгения Пригожина, вербует заключенных одной из российских колоний для участия в войне в Украине в составе. Погибшим вербовщик обещал похороны на аллеях героев в их городах, отвоевавшим полгода — помилование.

Пресс-служба компании «Конкорд» в ответ назвала мужчину на видео «чудовищно похожим» на бизнесмена. «И человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», — заявили в пресс-службе «Конкорд».

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