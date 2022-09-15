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Президент Еврокомиссии: Если Украина просит танки – их нужно дать

  • 15.09.2022, 23:56
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Президент Еврокомиссии: Если Украина просит танки – их нужно дать

Урсула фон дер Ляен выступила против позиции Германии, которая отказывается поставлять в Украину танки.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выступила против позиции родной для себя Германии, которая по разным причинам отказывается поставлять в Украину боевые танки.

Это следует из интервью фон дер Ляен изданию Bild.

«Если они (украинцы) говорят, что им нужны боевые танки, тогда мы должны отнестись к этому серьезно и предоставить их им», – сказала глава исполнительного органа ЕС, добавив, что Украина точно знает, в чем она нуждается «для защиты людей и себя».

«Я поддерживаю, чтобы европейские государства поставляли то, в чем Украина действительно нуждается. В конце концов, украинцы доказывают, что могут себя защитить, если имеют правильные военные средства», — добавила фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что украинцы борются вместо всей Европы за «победу демократии».

«Я твердо убеждена, что Украина победит, а Путин – проиграет. У Украины чрезвычайная мотивация. Они знают, за что дерутся. И друзья по всему миру делают все, чтобы гарантировать, что Украина получает надлежащие вооруженные системы», – сказала чиновница ЕС.

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