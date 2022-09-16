Польша заморозит цены на электроэнергию для населения 16.09.2022, 1:59

Матеуш Моравецкий

Фото: PAP/Leszek Szymański

Об этом заявил премьер-министр Польши.

Польша намерена заморозить цены на электрическую энергию в пределах лимита 2000 кВт-ч в год, или 167 кВт-ч на месяц.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на своей официальной странице в Facebook в четверг, 15 сентября.

«Все без исключения домохозяйства будут иметь гарантированную цену на электроэнергию до 2000 кВт-ч в год. По сравнению с тем, что предлагают энергетические компании, экономия будет составлять до 150 злотых (1100 грн - ред.) в месяц», — отметил чиновник.

Стоимость электроэнергии для домохозяйств в этих пределах сохранится на уровне 2022 года. Тогда же как за киловатты сверх лимита придется заплатить в три-четыре раза больше.

Для многодетных семей и домохозяйств, которые имеют в своем составе людей с инвалидностью, лимит будет выше.

Моравецкий также объявил об обязательной экономии электроэнергии в государственном секторе на 10% с 1 октября.

В то же время, для стратегических энергоемких предприятий правительство Польши выделит от 5 до 6 млрд злотых на покрытие расходов на энергию.

Этот пакет антикризисных мер назвали Щит солидарности – по аналогии с предыдущими экономическими пакетами Антикризисный щит, Антиинфляционный щит, Антипутинский щит.

Стоимость этих мер превышает 30 млрд злотых.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».