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Около 5 миллионов украинцев вернулись из Евросоюза в Украину

  • 16.09.2022, 3:31
Около 5 миллионов украинцев вернулись из Евросоюза в Украину

Об этом сообщила президент Еврокомиссии.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в страны Европейского Союза выехали более восьми миллионов украинцев, но большинство из них уже вернулись домой.

Как сообщает «Европейская правда», об этом на брифинге в четверг в Киеве заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

«Более восьми миллионов украинцев с начала войны прибыли в страны Европейского Союза. Но есть и хорошие новости с обеих сторон. Многие украинцы уже вернулись. Около пяти миллионов уже вернулись в Украину», — отметила она.

«Конечно, мы хотим дать украинским друзьям, нуждающимся в помощи, как можно больше поддержки. Но мы также знаем, что они снова хотят вернуться домой, отстроить Украину и превратить ее в преуспевающее государство», – добавила глава исполнительного органа ЕС.

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